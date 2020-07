Die Zeit der Schließung nutzte Anja Weber, um ihre Räume an der Mathildenstraße zu renovieren. Zunächst öffnete sie dann nur von donnerstags bis samstags. „Aber es kann ja niemand sagen, wie lange das noch so weitergeht“, sagt Anja Weber. Sie wollte nicht auf blauen Dunst hin so weitermachen wie bislang. „Auf Dauer wäre das nicht darstellbar gewesen“, sagt sie. Darum überlegte sie sich ein neues Konzept.

Gutscheine anders nutzen

„Aus zwei habe ich eins gemacht“, erzählt sie. Während sich bislang im vorderen Bereich das Café und hinten der Deko-Laden befand, hat Anja Weber nun beides vermischt. Zwischen hübsch dekorierten Schränken und Tischen mit verkäuflicher Ware können Kunden in gemütlichen Sitzecken ihren Kaffee genießen. So können die geltenden Abstandsregeln besser eingehalten werden. Einziges Manko: „Das Frühstück können wir leider nicht mehr anbieten“, sagt Anja Weber. Aufgrund der größeren Fläche bräuchte sie dafür auch mehr Personal. „Das würde sich nicht rechnen.“

Zum Kaffee können Kunden aber weiterhin selbstgemachte Kleinigkeiten wie gefüllte Croissants oder auch Muffins bestellen. Geöffnet haben Café und Dekoladen nach der Sommerpause vom 4. August an immer dienstags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr. Samstags ist fortan geschlossen. „Alte Gutscheine für das Frühstück können natürlich anderweitig eingelöst werden“, sagt Weber.

Auch die Chalk-Paint-Workshops, in denen alte Möbelstücke mit spezieller Farbe aufgehübscht werden, kann Anja Weber ab Mitte August wieder in ihrem Atelier anbieten. Statt sechs Teilnehmern nimmt sie dann pro Kurs nur drei Personen auf.