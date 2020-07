Darauf weist die Stadtverwaltung Enger jetzt hin. Nötig sind die Arbeiten, um die Verbindung vom Retentionsbodenfilterbecken zu den Regenüberlaufbecken auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu schaffen.

Umleitungen werden ausgewiesen

Der Verkehr wird über ausgewiesene Umleitungsstrecken über die Hiddenhauser Straße und den Westfalenring geführt. Die Zufahrt zum Penny-Markt wird weiterhin möglich sein.

Die Bushaltestellen Pievitstraße, Kesselstraße und Wassermühlenweg entfallen in dieser Zeit. An der Herforder Straße in Höhe Hausnummer 122 und an der Hiddenhauser Straße in Höhe Tiefenstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.