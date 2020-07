Bereits seit zehn Jahren begleitet den Hüllhorster die Idee, ein Buch über den ehemaligen Sachsenherzog zu schreiben, der in Enger gestorben und begraben sein soll. Weihnachten 2021 soll dieses nun erscheinen. Vor allem mit der Frage, was Widukind zur Sagenfigur machte, beschäftigt sich der Autor, der sonst in der Unternehmenskommunikation für den Netzausbau im Rahmen der Energiewende tätig ist.

Sagenheld in Ostwestfalen

„Nur eine Handvoll Mal wird Wittekind in einem Zeitraum von acht Jahren während des 33-jährigen Sachsenkrieges vor 1200 Jahren in fränkischen Quellen genannt. Er war also im Grunde nur eine Momentaufnahme in der Geschichte. Doch diese Zeit reichte aus, ihn in Ostwestfalen zum Sagenhelden werden zu lassen, der noch heute Identität stiftet“, sagt Jaeger. Der Politologe fragt danach, weshalb man ausgerechnet im Ravensberger Land auf jedem Wipfel und unter jedem Stein eine Wittekind-Sage entdeckt und gibt in seinem Buch Antwortvorschläge und Denkanstöße.

Zahlreiche Bücher hat Jaeger über den Sachsenherzog gelesen, im Widukind-Museum und anderen Ausstellungen Informationen gesammelt, bevor er – auch anhand archäologischer Daten – eigene Thesen aufgestellt und sein Buch in drei Handlungsstränge aufgeteilt hat. „Im ersten Teil blicke ich auf die Lebensumstände der Menschen im achten Jahrhundert“, sagt Jaeger. Während des Krieges zwischen den Franken und der Sachsen habe sich innerhalb einer Generation das Leben der Menschen komplett verändert. „In dieser Zeit entstanden Städte, die Menschen mussten ihren alten Göttern abschwören und ins Christentum wechseln. Das ganze Leben gewann eine neue Ordnung“, sagt der Autor.

Ravensberger Land Zentrum des Widerstands?

Im zweiten Teil befasst sich Jaeger mit der Geografie und Militärhistorie des Ravensberger Landes. „Möglicherweise war hier das Zentrum des Widerstands. Denn anders als in der näheren Umgebung hat es im Ravensberger Land scheinbar keine Gefechte gegeben“, sagt er. Offenbar habe Wittekind die Menschen geführt, „das muss seine Spuren hinterlassen haben.“

Im dritten Teil analysiert Jaeger schließlich, wie Widukind zur Sagenfigur geworden ist. „Mir ist bewusst, dass die Sagen in verschiedenen Epochen und Kontexten entstanden sind. Und dennoch fielen die Inanspruchnahmen Wittekinds zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge auf besonders fruchtbaren Boden.“

Interesse für Lokalhistorie wecken

Vor allem ältere Leute aus der Region sieht Jaeger in seiner Zielgruppe. Seine Hoffnung ist es aber, vor allem über die sozialen Medien auch bei jüngeren Leuten das Interesse für die Lokalhistorie zu wecken. „Mir ist es wichtig, dass mündliche Erzählungen nicht verloren gehen. Wenn mein Buch dazu veranlassen kann, dass auch Archäologen sich mehr dem 8. und 9. Jahrhundert zuwenden, wäre das toll“, sagt er.