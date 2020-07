Wer hustet, muss zu Hause bleiben!

Für den eingeschränkten Regelbetrieb der Kindertagesbetreuung gibt es eine Handreichung des Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW – zunächst gültig bis 31. August. „Es besteht ein Betreuungsverbot, wenn Kinder, die Elternteile oder andere Personen aus der häuslichen Gemeinschaft Krankheitssymptome von COVID-19 – insbesondere Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen – aufweisen. Die Art und Ausprägung der Krankheitssymptome ist dabei unerheblich“, sagt Patrick Albrecht, Pressesprecher des Kreises Herford.

48 Stunden symptomfrei

Kinder dürften ferner nicht betreut werden, wenn sie, die Eltern oder andere Personen der häuslichen Gemeinschaft Kontakt zu Personen hatten, die akut mit SARS-CoV-2 infiziert sind. „Treten Krankheitssymptome während der Betreuung auf, sind die Kinder umgehend von der Gruppe zu trennen und müssen sofort von ihren Eltern abgeholt werden“, erklärt Albrecht das Prozedere.

Sofern Kinder wegen COVID-19-Krankheitssymptomen nicht betreut wurden oder aus dem Angebot krankheitsbedingt abgeholt werden mussten, ist vor erneuter Aufnahme eine schriftliche Bestätigung der Eltern, dass die Kinder seit 48 Stunden symptomfrei sind, erforderlich.

Ärztliche Bestätigung

„Bei begründeten Zweifeln an der Symptomfreiheit kann die Leitung der Einrichtung oder eine Kindertagespflegeperson von den Eltern verlangen, dass das Kind vor der Wiederaufnahme der Kinderärztin oder dem Kinderarzt vorgestellt wird“, erklärt Albrecht weiter. Den Eltern obliege die Verantwortung, diese Voraussetzung zu erfüllen. Ein Nachweis müsse hierüber nicht erbracht werden.

Anders sieht das aus im Falle einer nachgewiesenen SARS-COV-2-Infektion. Dann ist eine ärztliche Bestätigung, dass eine Weiterverbreitung nicht mehr zu befürchten ist, erforderlich.

Das sagt ein Tagesvater

„Die Eltern haben dennoch viel Verständnis dafür, wenn sie ihre Kinder nicht zu mir in die Villa Kirschblüte bringen können“, sagt Tagesvater Carsten Gehring, der zu Hause fünf Kinder betreut. Die Eltern wüssten zudem: Werde er selber nach Ansteckung krank, entfalle die Betreuung für alle Mädchen und Jungen. Aktuell gebe es aber keine Krankheitsfälle bei ihm. „Das wird erst im Herbst so richtig los gehen“, mutmaßt er.

Drk bezieht Stellung

In einem sind sich Tagesvater Gehring und die Träger der Kindertagesstätten sehr einig: Man hält sich an die Vorgaben des Landes NRW. „Ziel ist es, unserer Fürsorgepflicht nachzukommen und den Eltern Sicherheit zu geben. Natürlich möchten sie ihre Kinder in die Einrichtungen bringen, am Ende aber geht der Schutz der Allgemeinheit vor“, sagt Michael Honder, Kreisgeschäftsführer DRK-Land.

Das Deutesche Rote Kreuz betreibt sowohl in Enger als auch in Spenge Kitas. Die Leiterinnen der Einrichtungen hätten ihm zurückgespiegelt, dass die Eltern bis auf wenige Ausnahmen verständnisvoll auf diese erforderlichen Maßnahmen reagierten.

Awo zu kranken Kindern

„Auch vor den Corona-Einschränkungen galt, dass kranke Kinder schnellstmöglich von Eltern abzuholen sind und 48 Stunden symptomfrei sein mussten, um zurück in die Betreuung zu kommen“, erklärt Christina Schulte vom Kita-Träger AWO OWL.

Maßgeblich zur Einschätzung des Gesundheitszustandes sei für die Fachkräfte das Wohlbefinden. „Kranke Kinder haben ein Recht auf Ruhe, Erholung und häusliche Fürsorge. Sie gehören nicht in die Kita“, so Schulte. In den AWO-Einrichtungen schaue man aber individuell auf den Einzelfall, ob beispielsweise ein Kind zahne oder tatsächlich einen Infekt haben könnte.

„Seit der vorletzten Woche haben mehr Kinder Infekte gezeigt, was durch die wechselhaften Wetterbedingungen bedingt zu sein scheint. Wie viele tatsächlich mit Krankheitssymptomen nicht in der Kita betreut werden dürfen, wird nicht zentral erfasst“, erklärt Christina Schulte.

Kirchenkreis Herford

Eltern, deren Kinder in Einrichtungen des Evangelischen Kirchenkreises Herford betreut werden, hätten grundsätzlich Verständnis für die Situation, sagt Birgit Schulz, Fachstelle Inklusion beim Kirchenkreis.

„Trotzdem ist der Alltag, der zurzeit durch die Corona-Pandemie mitgeprägt wird, für alle Beteiligten nicht immer einfach. Dem Kirchenkreis als Träger von Kindertageseinrichtungen ist bewusst, dass es für Eltern schwierig werden kann, ihr Kind zum Beispiel mit einem möglicherweise harmlosen Schnupfen vorsichtshalber nicht in die Kita zu schicken“, so Birgit Schulz.

Die Kita-Mitarbeiter versuchten, die besondere Situation zu meistern. Das gelinge den Umständen entsprechend gut. Zumal dem Evangelischen Kirchenkreis zurzeit kein erhöhter Krankenstand – im Verhältnis zu vorherigen Jahren – bei den Kita-Kindern bekannt sei. Birgt Schulz: „Wir hoffen, dass die Vorgaben des Landes bezüglich der Betreuung bei möglichen Erkältungskrankheiten noch einmal konkretisiert werden, damit Eltern mehr Planungssicherheit haben und ihre Kinder nicht beim kleinsten Schnupfen vorsichtshalber zu Hause lassen müssen.“