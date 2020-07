Jeden Dienstag- und Donnerstagvormittag in den Ferien trainieren Bodo Warmbold und seine Vereinskollegen von 10 bis 12 Uhr mit Kindern und Jugendlichen in der Sporthalle der Realschule – natürlich unter Corona-Schutzbedingungen.

„Wir haben eine Handdesinfektionsstation und desinfizieren nach jedem Spieltag die Platten und Schläger“, berichtet Warmbold. Die Spielbereiche sind großzügig in der Halle verteilt und voneinander abgegrenzt. Trainiert wird in Kleingruppen. Dass sich die Kinder nicht bunt gemischt untereinander messen könnten, sei zwar schade aber zu verkraften, meint Warmbold.

Wichtig sei, Kindern in den Ferien die Möglichkeit zu bieten, sich jenseits des Schulstresses sportlich auszupowern und ein bisschen Quatsch zu machen, findet der Vereinsvorsitzende.

Etwas geringerer Zulauf

Zwar sei der Zulauf in diesem Jahr bisher geringer, aber unter den Teilnehmern seien auffällig viele Kinder, die vorher noch gar keine Berührung mit der Sportart hatten. „Viele sind außerhalb der Ferien schon in anderen Bereichen sportlich aktiv. Manchmal ist auch jemand dabei, der so talentiert ist, dass er über einen Wechsel der Sportart ins Grübeln kommt“, erzählt Warmbold und betont zugleich, das Ferienangebot sei unverbindlich und kostenlos.

Infos beim Trainer

Nele ist eigentlich Schwimmerin, hat aber Gefallen am Ferienangebot gefunden. „Ich hab mir jetzt einen eigenen Schläger gekauft“, sagt die Neunjährige. Mit ihrer Begeisterung habe sie auch ihre Mutter angesteckt: „Wir haben eine Tischtennisplatte für Zuhause gekauft.“ Koordination und Reaktion stehen beim Tischtennis im Fokus – und natürlich ein gewisses Gefühl für Schläger und Ball. Daran wird spielerisch gearbeitet, Vorkenntnisse seien nicht notwendig, so Warmbold. Infos: 05225/3329.