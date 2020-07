Wieder Kultur im Widukind-Museum

Mit „Die keusche Susanne“, einem Stummfilm mit Musik, begleitet durch Bernd Wilden am Klavier, findet mit dem Curzweyl- Cabinett am Freitag, 11. September, um 20 Uhr die erste Veranstaltung im Widukind-Museum statt.

Geführte Wanderung

Weiter geht es am Samstag, 26. September, mit einer geführten Wanderung auf dem Hasenpatt von Bielefeld-Schildesche nach Enger. Der 12,5 Kilometer lange Wanderweg ist einer der schönsten in der Kulturlandschaft Minden-Ravensbergs. Regine Bürk-Griese nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise zu den Besonderheiten auf dem Weg, zu den kleinen und großen Geheimnissen der Region.

Vorlese-Quartett

Am Samstag, 24. Oktober, folgt eine weitere Folge des beliebten Vorlese-Quartetts von „Enger liest“ mit den „Wild Things“, bestehend aus Horst Chudzicki, Ulrike Kindermann, Christoph Wind und Tobin Wittemeier. Die vier tragen vor, was ihnen zum Thema „Von Anfang an…“ in die Hände gefallen ist.

Wer Karten reservieren möchte, kann dies im Widukind-Museum unter Telefon 05224/910995 tun. Die Karten müssen persönlich abgeholt werden, dabei wird jedem Gast eine feste Sitzplatznummer zugeordnet.

Ferienprogramm

Aber auch in den Sommerferien gibt es bereits einige Sonderveranstaltungen. Am kommenden Mittwoch, 29. Juli, erläutert Regine Bürk-Griese wieder die Stiftskirche mit all ihren Besonderheiten zu Widukind, dem Altar und der Baugeschichte – besonders geeignet für Engeraner, die sich schon immer fragten, was es denn mit den Gebeinen im kleinen Schrein hinter dem Altar auf sich hat.

Reise in die Vergangenheit

„Und am Mittwoch, 5. August, um 10.30 Uhr wiederholen wir noch einmal, der großen Nachfrage wegen unser Ferienprogramm ‚Reise in die Vergangenheit‘“, kündigt Museumsleiterin Regine Krull an. Wie war das damals eigentlich? Wie haben die Menschen zu Widukinds Zeiten ausgesehen, wie haben sie sich gekleidet? Was haben sie gegessen? Womit haben die Kinder damals gespielt? Diesen Fragen werden speziell Vorschul- und Grundschulkinder auf ihrer „Reise“ nachgehen und dabei auch ganz viel selber ausprobieren.

Die Veranstaltung findet aufgrund der geltenden Corona-Abstandsregeln im kleinen Rahmen statt. „Die interessantesten Stationen der Ausstellung sehen wir uns an diesem Tag gemeinsam an. Am Ende wird auch noch ein Amulettbeutelchen aus Leder angefertigt“, erläutert Regine Krull.

Auch zu diesen Veranstaltungen bittet das Museumsteam um vorherige Anmeldung unter Telefon 05224/910995. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass alle Besucher im Museum einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die geltenden Abstandsregeln einhalten müssen.