„Nachdem die erste Veranstaltung am Gartenhallenbad so gut angekommen ist, freuen wir uns natürlich, ein weiteres Konzert anbieten zu können“, sagt Daniela Dembert vom KuV. So sieht das auch Bürgermeister Thomas Meyer: „Man hat letztes Mal wirklich das Lächeln in den Gesichtern der Besucher gesehen. Die Idee für ein weiteres Konzert ist dann eigentlich schon am selben Abend entstanden.“ Es spreche nichts dagegen, in Zukunft eine „Kulturbad-Konzertreihe“ zu etablieren.

Es sei wohl doch etwas Gutes aus der ganzen Corona-Situation entstanden. „Dass da nicht schon vorher jemand drauf gekommen ist. Der Außenbereich des Gartenhallenbades hat sich wirklich als optimale Location für Konzerte herausgestellt“, meint Meyer.

„Tainted Five“ treten auf

Die Bühne soll auch dieses Mal am unteren Ende der Liegewiese aufgebaut werden. Als erster Act treten Jörg Machan und Christian Hartwig auf. Schon auf dem Kirschblütenfest konnten die beiden Engeraner das Publikum mit ihrer Akustikmusik mit der Gitarre überzeugen. Als Vorgruppe werden sie am Gartenhallenbad ab 19 Uhr (Einlass ist ab 18 Uhr) circa 45 Minuten lang das Publikum mit Jazz-, Folk- und auch Popliedern in Stimmung bringen. Um 20 Uhr übernimmt dann die Gruppe „Tainted Five“ für eineinhalb Stunden das Rampenlicht. Die fünfköpfige Band will mit ihrem Repertoire aus Rock-Klassikern der 80er sowie 90er Jahre ihre Zuhörer schnell in Tanzlaune versetzen. „Phil Collins, Genesis, Toto und Sting. Wir spielen nichts, was nicht mindestens in den Top 10 war“, so Gitarrist Detlef Schmidt.

Platz für 150 Besucher

„Für den Ausschank in Flaschen, Crêpes und Bierzeltgarnituren werden wir wieder sorgen“, verspricht Daniela Dembert, „Es dürfen natürlich wieder Picknickdecken oder Campingstühle mitgebracht werden.“ Ungefähr 150 Besucher können ohne Probleme im Außenbereich einen Platz mit guter Sicht auf die Bühne finden.

Karten sind im Vorverkauf (acht Euro Erwachsene; Schüler, Studenten und Behinderte vier Euro) in der Buchhandlung Jochen Liebhold erhältlich. „Für alle, die sich schon eine Karte sichern wollen, bieten wir den Service durch Überweisung an“, erklärt Matthias Rasche von Enger Impulsiv, „Dabei können die Besucher gleich ihre Kontaktdaten angeben. Das spart Lauferei und vor allem auch Zeit. Die Karte wird dann an der Abendkasse hinterlegt.“ Genauere Informationen über diese Bezahlmethode können über die Webseiten des KuV und von Enger Impulsiv gefunden werden. Sollte an dem Tag ungünstiges Wetter herrschen, könne so das Geld auch schneller erstattet werden.