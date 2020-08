Bei dem Unfall auf der Herforder Straße in Enger war der radfahrende Rentner von einem dunklen Wagen in Höhe des Denkmalweges erfasst worden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den auf der Straße liegenden Mann zu kümmern. Die Polizei fand den Unfallwagen auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt Herford-Ost, unterhalb der Schwarzenmoorstraße. Sie sicherte Unfall- und DNA-Spuren im und am Fahrzeug.

Der Halter des Fahrzeuges ist am Sonntag ausfindig gemacht und vernommen worden. Ob es sich bei dem Halter auch um den Fahrer des Unfallwagens handelt, möchte die Polizei vorerst weder bestätigen noch dementieren.

Die Ermittlungen dauern an. Über das Ergebnis der Vernehmung möchte die Polizei am Montag informieren.