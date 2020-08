Initiatoren sind der Kultur- und Verkehrsverein (KuV), Enger Impulsiv sowie die Wirtschaftsbetriebe der Stadt. KuV-Vorsitzende Daniela Dembert: „Die Konzertreihe ist super corona-tauglich, da das Gartenhallenbad eine abschüssige Naturbühne und genügend Platz bietet, um Abstand halten zu können. Wir freuen uns sehr, dass die Veranstaltungen so langsam wieder losgehen.“ Auf Bänken und Picknickdecken konnte das Publikum Platz nehmen, ein Getränkewagen sorgte für die nötigen Erfrischungen an einem schönen Sommerabend.

Klassiker auf der Gitarre

Den Anfang machten Jörg Machan und Christian Hartwig aus Enger. Das Duo spielte Klassiker wie „Take me Home, Country Roads“, „Sweet Dreams“ oder „Wonderful Tonight“ im Singer-/Songwriter-Stil. Auch dem neunjährigen Matti Gepp gefiel es: „Die Stimmung ist super und es ist cool, dass es nach so langer Zeit endlich wieder ein Konzert in Enger gibt.“

Den zweiten Teil übernahm die Band Tainted Five, bestehend aus Michael Seils (Gesang), Detlef Schmidt (Gitarre, Gesang), Bernd Eenhuis (Bass, Gesang), Joe Weidlich (Keyboards) und Stephan Bante (Schlagzeug). Gegründet im Juni 2017, haben sich die fünf Musiker auf die Fahne geschrieben, Rocksongs zu covern, die man auf Playlists anderer Bands nicht findet. „Wir haben den Anspruch, dass alle unsere Songs mindestens in den Top Ten gewesen sein müssen, was wiederum garantiert, dass jeder im Publikum die Titel kennt und genauso abfeiern kann wie wir“, sagte Bernd Eenhuis, der einzige Engeraner der Band.