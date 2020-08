Enger (WB/bo). Ein 46-jähriger Mann aus Enger hat den Unfall an der Herforder Straße verursacht. Nach umfangreichen Ermittlungen trafen die Polizisten den Mann in seiner Wohnung an. Wie Polizeisprecherein Simone Lah-Schnier mitteilt, war er stark alkoholisiert.

Von Westfalen-Blatt