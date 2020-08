Blödeleien und Romantik

Enger (WB/tm). Ungewöhnliche Zeiten fördern so manchen ungewöhnlichen Veranstaltungsort zutage, wie das Gartenkonzert mit Jens Kosmiky am Samstag gezeigt hat. In einem Garten mitten in Enger, mit einer sanft abfallenden Wiese mit viel Platz und einer Naturbühne am Fuße mächtiger Bäume vor spektakulärem Sonnenuntergang sorgte der Sänger für reichlich Atmosphäre.

Von Westfalen-Blatt