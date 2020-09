Im Einsatz gegen die Vereinsamung

„Wir haben seit dem Lockdown einen ehrenamtlichen Einkaufs- und Bringdienst eingerichtet, der Besorgungen aus der Apotheke oder Gießen auf dem Friedhof umfasst“, erzählt Niermann. Einige träfen sich auch zu regelmäßigen Telefonaten, um die Einsamkeit zu mildern. Außerdem gibt es Lebensmittelgutscheine für Menschen in Not: ein Projekt in Kooperation mit der Aktion Mensch.

Keine Gruppentreffen

„Gerade die älteren Leute leiden sehr, dass sie sich hier nicht mehr regelmäßig zum Frühstück, Sonntagscafé oder anderen Gemeinschaftsaktivitäten treffen können“, sagt Kopi Heuermann. Sie gehört zum harten Kern der 85 Aktiven, die das Haus an der Werther Straße 22 mit Leben erfüllen.

Ein halbes Jahr ist es her, dass das letzte Gruppentreffen, ein offenes Singen, stattfinden konnte. „Wir mussten bis heute aus Sicherheitsgründen alle Gruppenaktivitäten absagen, ein Ende scheint nicht in Sicht“, bedauert Niermann. „In der ersten Zeit bot die Freude über das großartige Funktionieren des Netzwerkes noch einen gewissen Trost, aber der Blick in die Zukunft macht uns schmerzhaft bewusst, wie kostbar die Gemeinschaft ist.“

Neue Ideen

Ständig neue Vorschriften erforderten einen wachen Blick, was realisierbar ist. „Es ist ein Bangen und Abwägen, was im nächsten Monat überhaupt gehen könnte“, sagt Niermann. So probieren die Verantwortlichen neue Formen aus, wie den Workshop mit fünf Teilnehmern bei Bildhauer und Steinmetz Peter Medzech in Minden. Außerdem gibt es dienstags von 18.30 bis 20 Uhr Ü60-Gehfußball im Sportpark. Kleinere Gruppen treffen sich spontan in Café oder Eisdiele zum Erzählen, wieder andere starteten jeden Donnerstag um 10.30 Uhr am Generationentreff Enger zu einem Spaziergang.

Auch die Beratungstätigkeit sieht gerade anders aus. „Es finden viele Einzelgespräche bei den Ratsuchenden zu Hause statt, vor allem bei und mit pflegenden Angehörigen“, sagt Niermann. Dabei gehe es oft um die neuen Einstufungskriterien des Medizinischen Dienstes. Hier helfen die GTE-Mitarbeiter beim Ausfüllen der Fragebögen. Wichtig ist den Ehrenamtlichen das Signal: „Es geht schon was und es geht schon mehr als gedacht.“ Sie schauen ständig darauf, wie sie „dieses gewisse Mehr, möglich machen können, das wir alle zum Gesundbleiben brauchen“, wie Günter Niermann es formuliert.

Benefiz-Golfturnier

Ein Lichtblick in diesen Zeiten war für das GTE-Team das 13. Benefiz-Golfturnier „Golfen mit Herz für Kinder“ am 15. August in Ostercappeln. 61 Spieler, die ihre Startgelder großzügig aufrundeten, waren dabei. Mit den 20.035 Euro aus diesem Jahr haben die Ehrenamtlichen – diesmal waren 16 am Start – seit 2008 bereits mehr als 130.000 Euro an die Ruth- und Willi-Biermann-Stiftung spenden können, die es an das Kinderhaus Bad Oexen weitergeleitet hat. Es kümmert sich um krebskranke Kinder und deren Familien. Klaus Rieke, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, freute sich, wieder einen dicken Scheck entgegen nehmen zu können. „Das Geld wird in die Sanierung des Reitstalls fließen“, erklärte er.

„Leider konnten die Kinder wegen Corona diesmal nicht beim Turnier dabei sein“, erzählt Niermann. Doch das Team habe es sich nicht nehmen lassen, die Kinder stattdessen zu besuchen und mit 90 Tombola-Preisen zu beschenken.