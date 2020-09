Zwischen Hoffen und Bangen

Seit Jahren kämpft die kurdische Familie hier um Asyl, wurde jedoch von den Behörden abgelehnt. Der Grund: Sie ist auf ihrer Flucht durch Bulgarien gereist und hat dort einen Asylantrag stellen müssen. Denn laut des Dublin-Abkommens sollen die Alabdulrahmans dorthin zurück, würden in dem armen EU-Land aber vor der völligen Perspektivlosigkeit stehen.

Flucht aus Aleppo

Zu Kriegsbeginn flüchtete die damals vierköpfige Familie aus der syrischen Hauptstadt Aleppo ins Dorf der Eltern. Mit dem Einzug der so genannten Organisation Islamischer Staat (IS), die zunehmend junge Männer verhaftete, machte sich Mohamad Alabdulrahman mit vielen anderen auf den Weg über die Türkei nach Europa. In Bulgarien wurde er festgenommen und war gezwungen, einen Asylantrag zu stellen.

Als sich die Lage in Syrien zuspitzte, die Frauen zum Tragen von Burkas gezwungen und bedrängt wurden, IS-Kämpfer zu heiraten, floh auch Amani Almustafa mit den Kindern nach Bulgarien – wo große Armut unter den Zugereisten herrschte. Unseriöse Firmen schlugen Profit aus der Verzweiflung der Flüchtlinge und beschäftigten sie für einen „Hungerlohn“. Von einheimischen Arbeitern sei er deshalb bedroht worden, erzählt Almustafa.

Unterstützer

Nach zweijähriger Reise kamen die Alabdulrahmans im September 2015 in Deutschland an, zwei Jahre später wurde ihr Asylantrag abgelehnt. „Damals haben wir zum ersten mal unsere Hoffnung verloren“, sagt der 39-jährige Familienvater.

In Enger hätten sie viel Unterstützung von Angelika Grote, Karin Fleer und anderen bekommen – und neue Zuversicht gewonnen. „Wir haben unsere Zeit hier in Deutschland genutzt, um die Sprache zu lernen und unsere Ausbildungen anerkennen zu lassen“, erzählt Amani Almustafa, fertig ausgebildete Ingenieurin. Auch Mohamad Alabdulrahman hat studiert, ist psychologischer Berater und hat in seiner Heimat zuletzt an einem Gymnasium gearbeitet. Beide haben den Integrationskurs und den Orientierungstest erfolgreich abgeschlossen. Alabdulrahman hat außerdem einen Studienvorbereitungskurs an der Uni Bielefeld absolviert.

Präzedenzfall

Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Einspruch gegen den positiven Entscheid über den Asylantrag des Oberverwaltungsgerichts eingelegt hatte, befindet nun das Bundesverwaltungsgericht über die Angelegenheit. Fleer und Grote fürchten, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen werden soll.

Für die Familie heißt es weiter warten, hoffen und bangen. „Wir leben schon so lange hier und bekommen immer noch Geld vom Staat, obwohl wir schon längst arbeiten könnten“, sagt Mohamad Alabdulrahman. Ehrenamtlich ist der Kurde für das DRK tätig, seine Frau gibt Mathe-Nachhilfe im Haus der Kulturen. Amani Almustafa belastet die Situation der ungewissen Zukunft ihrer Kinder (10, 7, 3) am meisten. „Sie sprechen gut deutsch, spielen Fußball im SV Enger-Westerenger und fühlen sich in Enger zu Hause.“

Auf eigenen Füßen

Mit „Oma“ Karin Fleer und Angelika Grote hoffen die Alabdulrahmans weiter auf eine Perspektive in Deutschland, denn in die Heimat könnten sie nicht zurück. „Wir haben in den fünf Jahren in Deutschland viele Herausforderungen gehabt, aber auch viel geschafft. Wir können jetzt auf eigenen Füßen stehen.“