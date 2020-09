Noch kein Gewinner in Enger

Enger (WB). In Enger hat der Wahlkampf noch kein Ende: Am 27. September wird sich entscheiden, ob Thomas Meyer (SPD) weiterhin Bürgermeister für die Widukindstadt bleibt oder der 33-jährige CDU-Kandidat Philip Kleinberg das Amt übernimmt.Mit 46,4 Prozent für die SPD und 37,88 Prozent für die CDU geht es in zwei Wochen in die Stichwahl.

Von Christina Bode