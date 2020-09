Unbürokratische Hilfe

„Wegen Corona ist das Ehrenamt in diesem Jahr sehr gebeutelt: es konnten keine Veranstaltungen stattfinden, bei denen Vereine und Hilfsorganisationen auf sich hätten aufmerksam machen oder Spenden generieren können”, weiß Klassen von vielen Gemeinnützigen, die sich für die Krombacher Spendenaktion beworben haben. Seit 2003 vergibt die Brauerei bundesweit Geld in einer jährlichen Gesamthöhe von 250.000 Euro an 100 Vereine, Institutionen und Organisationen. In diesem Jahr stand die Hilfe für das Ehrenamt im Fokus.

ALS bleibt trotz Corona aktiv

Corona habe zwar das öffentliche Leben eine Zeitlang lahm gelegt, nicht aber die Krankheit ALS, berichtet Martina Neubauer vom Vorstandsteam des Vereins. Betroffene und deren Familien hätten im besonderen Maße mit der Isolation zu kämpfen, denn einerseits gehörten ALS-Erkrankte einer Risikogruppe an, andererseits sei der Austausch mit anderen Menschen für sie und ihre Angehörigen besonders wichtig. „Aus diesem Grund hatten wir auch kurz vor Corona eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, die wir jetzt gern wieder aktivieren würden, um uns zu treffen, solange das Wetter noch Zusammenkünfte unter freiem Himmel zulässt“, sagt Neubauer.

Häufig meldeten sich Betroffene bei ihr, die in erster Linie ein offenes Ohr brauchten. Aber auch eine schnelle und zielgerichtete finanzielle Unterstützung sei in vielen Fällen ein wahrer Segen für die von langen Antragsliturgien an Kranken- und Pflegekassen gebeutelten Familien.