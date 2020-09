Seit 25 Jahren arbeitet Ulrich Balß als Produzent mit Huun-Huur-Tu, dem weltbesten Oberton-Ensemble zusammen. „Und genauso lange kommt immer wieder die gleiche Frage auf: ‚Die sind doch aus der Mongolei, oder?‘“, erzählt Balß. Denn kaum jemand kenne ihre Heimat, das nur gut 300.000 Einwohner zählende Nachbarland Tuva, eine zur Russischen Föderation gehörende autonome Republik.

Vergessenes Gebiet

In ihm sei die Idee gereift, dieses vergessene Gebiet im südlichen Teil von Sibirien zu bereisen und in einem Buch vorzustellen. Auf einer zweiwöchigen Tour hat Balß die Einzigartigkeit und Ursprünglichkeit der Steppenlandschaft und Gebirge in Bildern festgehalten. Entstanden sind beeindruckende Panorama-Aufnahmen einer unberührten, aber kargen und rauen Landschaft. Bunte Fotos aus dem Leben und Alltag der Tuviner zeugen von ihrer Kultur, ihrem Selbstverständnis und ihrer engen Verbindung zur Natur, aber auch von der Historie dieses Nomadenvolkes, dessen Ursprung 2000 Jahre zurück in einem Reitervolk aus der Türkei liegt.

Ergänzt werden die Bilder durch Interviews, die Balß beispielsweise mit dem bekanntesten tuvinischen Schriftsteller, Nikolai Kuular, und der Familie eines der Musiker von Huun-Huur-Tu geführt hat. So hat der Mitbegründer des Engeraner Forums mit der Großmutter des Musikers gesprochen, die den Zweiten Weltkrieg und die kommunistische Kollektivierung des Landes miterlebt hat.

Besinnung auf Traditionen

„Damals wurden der Schamanismus und der Buddhismus im Land verboten und viele Schamanen umgebracht“, erzählt Balß. Heute besinne sich das Land auf seine Traditionen. Der Schamanismus habe den Status der Bodenständigkeit und werde wieder völlig selbstverständlich praktiziert. „Schamanen sind sensibel für die Zeichen der Natur, ihre Fähigkeiten haben einen direkten Bezug zum alltäglichen Leben der Nomaden“, klärt Balß auf.

Etwa ein Drittel der Einwohner des gesamten Landes wohnt in der Hauptstadt Kysyl, der einzigen großen Stadt. Durchschnittlich lebt in Tuva auf einem Quadratkilometer nur ein Mensch. In dem von nur zwei Asphaltstraßen durchquerten Land haben Pferde einen hohen Stellenwert. „Fast jeder reitet in Tuva. Die Nomaden leben hauptsächlich von der Pferde-, Rinder-, Schaf- und Ziegenzucht. Im Winter ist es sehr kalt, bis zu 50 Grad minus, dann wohnen sie in Holzhütten in der Stadt. Ansonsten leben sie im Rhythmus der Natur“, sagt Balß. Das Ringen hat als Nationalsport ebenso große Bedeutung für die Identität wie der traditionelle Obertongesang.

Dem Buch ist eine Live-CD des Ensembles Huun-Huur-Tu und eine DVD mit einem Kurzfilm von Wolfgang Hamm beigefügt. Es ist im stationären und im Online-Buchhandel erhältlich.