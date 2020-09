Schaden nach Brandstiftung

„Eigentlich sollten in dieser Woche die Einbindearbeiten erfolgen und die Baustelle wäre damit abgeschlossen gewesen. Aber durch den gelegten Brand ist dies nicht mehr möglich“, sagt Karsten Klußmann, Technischer Leiter des WBV. Im Anschluss wären auch die nach dem Rohrbruch im Mai installierten provisorischen Wasserleitungen wieder abgebaut worden. Klußmann rechnet damit, dass sich die Bauarbeiten nun um gut eine Woche verzögern werden. Neue Bauteile sind bereits bestellt und können voraussichtlich Ende kommender Woche eingebaut werden. So lange müssen auch Teile des angrenzenden Fuß- und Radwegs gesperrt bleiben. Der WBV bittet um Verständnis.

1800 Euro Schaden

Unbekannte hatten sich am Mittwoch Zutritt zur Baustelle verschafft, wo noch einzelne Bauteile für die Abschlussarbeiten an der Transportleitung gelagert waren. Sie setzten die Plastikfolie eines Verbindungsstückes in Brand. Zunächst schmolz die Folie, anschließend geriet durch die Hitzeentwicklung auch das vorgefertigte Bauteil in Brand. Karsten Klußmann erklärt: „Wir setzen bei der Modernisierung unseres Wassernetzes seit einigen Jahren auf Polyethylen-Rohre. Diese werden zum großen Teil aus Erdöl hergestellt, und daher entsteht bei so einem Brand schnell eine starke Rauchentwicklung, die die betroffenen Bauteile für uns unbrauchbar macht.“ Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Enger konnte den Brand zwar schnell löschen, der Rohrbogen wurde jedoch komplett zerstört. Der WBV schätzt den Sachschaden auf rund 1.800 Euro.