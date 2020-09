„Wehmut ist schon dabei“, gesteht der Hausherr. Seit ungefähr 120 Jahren hatte der Baum, der wahrscheinlich von Hans-Ludwig Riepes Großvater Arnold gepflanzt worden ist, an dieser Stelle gestanden und war von den Riepes vor Jahrzehnten in den Bau von Terrasse und Wintergarten integriert worden. Jetzt musste der Riese wegen eines Befalls mit dem Pilz Riesenporling gefällt werden.

Ära geht zu Ende

Während der Arbeiten, die den kompletten Samstag in Anspruch nahmen, durften die Riepes sich nicht im Haus aufhalten. „Zu gefährlich“, habe es geheißen. Also hat sich die ganze Familie in sicherer Entfernung einen sonnigen Platz gesucht und das Spektakel beobachtet.

„Eine Ära geht zu Ende“, sagt Schwiegertochter Kathrin Riepe. Die Anzeichen des Sterbens der Buche seien jedoch sehr deutlich und von einem Sachverständigen bestätigt gewesen. „In diesem Sommer ist er überhaupt nicht mehr grün geworden“, erzählt sie.

3,80 Meter Umfang

Für die Riepes ändert sich gar nicht so viel: „Um den Baum in Gänze sehen zu können, mussten wir unseren Garten verlassen. Wir haben immer nur den Stamm direkt vor Augen gehabt und der bleibt uns erhalten“, erklärt Hans-Ludwig Riepe. Der massige, 3,80 Meter umfassende Stamm der Buche ist einige Zentimeter oberhalb des Wintergartens abgesägt worden und bleibt, wie er ist. Zu aufwändig wäre das Entfernen, und schließlich hatten die Riepes sich auch an dieses ganz besondere Accessoire ihres Wintergartens gewöhnt. Ein Gutes können die Hausbesitzer der Baumabtragung dann doch abgewinnen: „Jetzt ist Schluss mit dem ganzen Taubendreck auf der Terrasse.“