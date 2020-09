Vater war Kreisbaumeister

„Wir wissen so gut wie gar nichts“, sagt der Gästeführer, der mit dem Herforder Historiker Dr. Rainer Pape an einem Buch über Plätze und Straßen arbeitet. Als gesichert gilt, dass die Namensgeberin der Brücke als Freya Grothe im Jahr 1893 in Dortmund geboren wurde.

Drei Jahre nach der Geburt scheint es die Familie nach Herford verschlagen zu haben. 1896 trat ihr Vater Ernst Grote eine Stelle beim Kreis an. Von 1898 bis 1915 war er Kreisbaumeister.

In diese Zeit fällt auch der Bau der Freyabrücke am Steintorwall. Sie verbindet als Fußgänger- und Fahrradbrücke Radewig und Altstadt über die Aa. Nach diversen Umbenennungen heißt sie mittlerweile wieder Freyabrücke. Beim Hochwasser im Februar 1946 sei die Brücke derart stark beschädigt worden, dass sie zum großen Teil erneuert werden musste, so Mathias Polster.

Herthabrücke nach Schwester benannt

Als die Brücke errichtet wurde, war die Namensgeberin keine zehn Jahre alt. Aus heutiger Sicht ungewöhnlich, aber damals ganz offenbar möglich: So trug die Schwester Freya Tuchels den Vornamen Hertha. Nach ihr sei die Herforder Herthabrücke benannt worden, weiß Autor Polster. Hertha Grote, 1890 geboren, wurde gerade einmal 21 Jahre alt.

Für sein Buch befasst sich Polster nicht nur mit den Straßen und Plätzen, sondern auch mit den Namensgebern. Über Freya Tuchel hat er bisher kaum etwas erfahren. Der letzte Hinweis besagt, dass sie im Jahr 1972 in Enger gelebt hat. „Vielleicht können ja Leser aus Enger weiterhelfen, vielleicht erinnert sich jemand an sie“, hofft der Autor. Zu erreichen ist er unter Telefon 0173/5342090.