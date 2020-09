Ausgaben für die Wartung, den Support und den Betrieb der zu beschaffenden Geräte sowie für die Personalausgaben und die notwendige Software sollen allerdings die Städte selber tragen – so die Vorgabe vom Land. Dagegen will sich die Stadt Enger zusammen mit anderen Kommunen in einer Sammelklage wehren. „Es ist löblich, dass die Lehrkräfte mit Laptops ausgestattet werden. Allerdings sehen wir den Dienstherren in der Pflicht, auch die laufenden Kosten zu übernehmen“, sagte Korinna Klute (SPD). Dem stimmten Philip Kleineberg (CDU) und Thomas Griese (Grüne) zu.

500 Schülertablets da

Wie Fachbereichsleiter Jens Stellbrink auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, seien die ersten 500 Schülertablets mittlerweile eingetroffen und anteilig auf die Schulen verteilt. „Mit dem nächsten Schwung rechnen wir nach den Herbstferien“, sagte er.