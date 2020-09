Vor ihrer Sitzung am Dienstagabend haben die Mitglieder des Schulausschusses die drei Kunstrasenplätze besichtigt, um eine Reihenfolge für die Erneuerungsarbeiten festzulegen. Auch wenn der Platz in Dreyen auf den ersten Blick besser aussähe als die anderen Kunstrasenplätze, sei es doch wichtig, ihn nicht zuletzt zu modernisieren, waren sich die Ausschussmitglieder nach der Besichtigung einig. Denn während es in Belke-Steinbeck und Pödinghausen noch Ausweichmöglichkeiten auf Rasenplätze gebe, müsse der Spielbetrieb in Dreyen komplett ausfallen, sobald größere Schäden auf der Rasenfläche auftreten. „Auch wenn der Platz zunächst noch einen guten Eindruck macht, läuft der Ball auf neuem Rasen ganz anders als auf dem plattgetretenen. Und auch für die Sportler läuft es sich dann wieder leichter“, erklärte Bauhofleiter Birger Kemminer.

Spielbetrieb sichern

Zwar würde der Hersteller eine Lebensdauer von 15 Jahren angeben, da die Plätze aber sowohl für den Spiel- als auch den Trainingsbetrieb genutzt und gut frequentiert werden, nähere sich die Lebensdauer trotz regelmäßiger Pflege ihrem Ende. „Die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs hat oberste Priorität“, sagte Korinna Klute (SPD). Es sei der richtige Weg gewesen, sich vor Ort ein Bild von den Plätzen zu machen und mit den Mitarbeitern der Verwaltung zu sprechen, um eine Reihenfolge festzulegen, pflichtete Stefan Böske (CDU) ihr bei.

Gerade in Corona-Zeiten, wo viele Jugendliche, Kinder, aber auch Erwachsene unter Bewegungsmangel leiden würden, sei es wichtig, die Bespielbarkeit zu erhalten, sagte Klaus-Hermann Bunte (Bündnis 90/Die Grünen). Die Plätze seien in noch keinem maroden Zustand, „wir müssen uns aber darum kümmern, dass sie in Ordnung gehalten werden“, sagte er.

Start in Belke-Steinbeck

Die Ausschussmitglieder einigten sich darauf, nach dem Platz an der Kaiserstraße in Belke-Steinbeck den Sportplatz in Dreyen und abschließend den Kunstrasenplatz in Pödinghausen zu sanieren.

Im Haushalt 2019/2020 sind für die Jahre 2021 und 2022 Mittel für die Erneuerung von Kunstrasenplätzen von jeweils 350.000 Euro vorgesehen. Die Stadt Enger bewirbt sich um Fördermittel aus verschiedenen Töpfen. Damit verbunden sei auch die Vorgabe des Landes, bei der Erneuerung von Kunstrasenplätzen umweltfreundliche Füllmaterialien zu verwenden. Daher würde nach aktuellem Stand Kork in Betracht kommen.