Am 10. Oktober laden HdK und KuV gemeinsam von 11 bis 14 Uhr zur Staudenbörse am Haus der Kulturen in der Brandstraße ein. Der Tausch- und Verschenkmarkt für Sämereien, Zier- und Kulturpflanzen sowie Gartenliteratur findet im Rahmen der Reihe „Enger zusammen“ statt.

Menschen vernetzen

„Wir möchten die Menschen miteinander vernetzen und selbst aktiv werden lassen“, sagt Daniela Dembert. Das Gärtnern habe im Zuge der Corona-Krise enormen Aufwind gewonnen und Menschen entdeckten die Freude am eigenen Garten. Warum zu üppig gewordene Stauden und Gräser im Garten nach dem Abstechen nicht einfach verschenken oder tauschen? „Das spart Geld und hilft der Artenvielfalt auf die Sprünge“, sagt sie. Kordula Schimke sieht einen weiteren Effekt der Börse: „Die Leute kommen beim Tauschen ins Gespräch über Tricks und Kniffe beim Anbauen und Kultivieren der Pflanzen.“

Von Samen über Zwiebeln, Knollen und Ableger bis hin zur ganzen Pflanze darf alles angeboten werden, was im eigenen Garten zu viel ist, „gerne auch Nutz- und Zimmerpflanzen“, ergänzt Dembert.

Mit Anmeldung

Die Initiatorinnen betonen, jeder, der teilnehmen möchte, sei willkommen, Tauschgut nicht zwingend erforderlich. Junge Familien, die gerade erst mit der Garten- oder Balkongestaltung loslegten, hätten vielleicht noch keine Pflanzen zum Abgeben, seien aber dankbar für kostenloses Grün. Um planen zu können, wird um Voranmeldung unter Telefon 05224/9109288 gebeten. „Aber auch unangemeldete Spontanteilnehmer sind natürlich willkommen“, sagt Dembert.

Dass das HdK genau der richtige Ort für eine Pflanzentauschbörse ist, zeigt Schimke an einigen Beispielen auf: „Unsere heiß geliebte deutsche Kartoffel, die hierzulande Hungersnöte verhindert hat, hat einen wahnsinnigen Migrationshintergrund. Und wenn man an unsere Kräuter und Gewürze denkt, kommen die auch aus aller Herren Länder“, sagt sie und meint: „Was im Garten gut funktioniert, muss doch einfach auch im gesellschaftlichen Miteinander zu schaffen sein.“