Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf der Löhner Straße in Herford gegen 12.45 Uhr. Ein 53-Jähriger aus Enger fuhr auf der Löhner Straße in Richtung Herford. In Höhe der Einmündung Am Kampusch musste er mit seinem schwarzen Volkswagen anhalten, weil vor ihm ein Autofahrer links abbiegen wollte.

Offenbar bemerkte ein 19-jähriger Herforder am Steuer eines silbernen Ford Focus nicht, dass das Auto vor ihm stand. Der Ford krachte in den Volkswagen. Die Beifahrerin im VW wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 10.000 Euro.