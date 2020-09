„Der Klimakrise ist Corona egal“

Kundgebung in Enger: Aktivisten verleihen ihren Forderungen Ausdruck

Enger (WB). Erstmalig seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben Aktivisten der Fridays-Bewegung am Freitagnachmittag wieder dazu aufgerufen, für das Klima auf die Straße zu gehen. So auch in Enger.