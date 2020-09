Vier Schüler mit Corona infiziert

Lehrer müssten nicht in Quarantäne, weil sie während des Unterrichts Masken getragen hätten, sagte er. Das Gesundheitsamt biete ihnen aber zusätzliche Tests an. Auch alle Schüler der zehnten Klassen hätten die Auflage bekommen, sich am Freitag testen zu lassen.

„Am kommenden Freitag sollten alle negativ getesteten Schüler zum erneuten Corona-Abstrich gehen“, erklärte Lohrie. Drei der vier infizierten Schüler kommen aus Jöllenbeck und tauchen deshalb nicht in der Statistik des Kreises Herford auf, die vierte Person kommt aus Enger. Für alle nicht infizierten Schüler ist jetzt wieder Lernen auf Distanz angesagt. „Wir sind gerade dabei, ein Homeschooling-Konzept für diese Zeit zu erstellen“, sagte Lohrie.