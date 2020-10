Evangelisches Jugendzentrum Enger: Nachfolge tritt Tina Obermeier an

Enger (WB). 35 Jahre lang ist Bernd Rammler das Gesicht des evangelischen Jugendzentrums (JZ) in Enger gewesen – und wird es auch weiterhin bleiben. Allerdings will der 59-Jährige jetzt etwas kürzer treten und die Leitung an Diplom-Pädagogin Tina Obermeier abgeben.