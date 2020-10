Am Samstag, 3. Oktober, bemerkte der Inhaber eines Verkaufswagens gegen 17 Uhr Einbruchspuren an seinem Getränkeanhänger. Er hatte diesen tags zuvor gegen 14 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Opferfeldstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte der 29-jährige Engeraner fest, dass die Tür augenscheinlich aufgebrochen wurde.

Der oder die unbekannten Täter hebelten die verschlossene Fronttür auf, die dann durch die massive Gewalteinwirkung aufgesprang. Die Täter entwendeten eine Zapfanlage samt Zapfhahn im Wert von etwa 750 Euro. Zeugenhinweise unter 05221/8880.