WM-Traum geplatzt

Jan Brandenburg (44) und André Vorndamme (39) waren für die Weltmeisterschaft im Gehörlosengolf nominiert. „Wir hatten uns lange vorbereitet, bei der Deutschen Meisterschaft die entsprechenden Ergebnisse erreicht und wurden für die WM nominiert“, erzählt Jan Brandenburg. Anfang des Jahres hatten sich die beiden Sportler, die als Mitglieder des Golfclubs Ravensberger Land für den Gehörlosensportverein (GSV) Bielefeld antreten, für die Weltmeisterschaft angemeldet. Mitte März kam dann die Nachricht, dass diese um zwei Jahre verschoben wird. „Vorletzte Woche haben wir für 2022 die Absage erhalten“, sagt André Vorndamme.

Dreimal bei olympischen Spielen

Der 39-Jährige hat bereits dreimal an olympischen Spielen für Gehörlose teilgenommen und war 2016 bei der Weltmeisterschaft in Dänemark dabei. Er hatte sich bereits auf eine Wiederholung gefreut. Für Jan Brandenburg wäre es die erste Weltmeisterschaft gewesen. Wann und ob sie dieses besondere Turnier nachholen können, steht jetzt in den Sternen.

Seit 2003 spielen Brandenburg und Vorndamme als Mitglieder des Gehörlosensportvereins (GSV) beim Golfclub Ravensberger Land in Enger. „Damals haben wir vom GSV Bielefeld mit neun Mitgliedern eine Golfabteilung gegründet. Dank der Bereitschaft der damaligen Betreiber der Golfanlage und dem Vorstand des Golfclubs Ravensberger Land wurden wir in die Gemeinschaft des Golfclubs aufgenommen. Aktuell sind wir 13 aktive Golfer“, erzählt Jan Brandenburg.

Es kommt aufs genaue Sehen an

Gehörlosengolf, erklärt André Vorndamme, unterscheide sich nicht wesentlich vom regulären Golf. „Aufgenommen wird man ab einem Hörverlust von mindestens 55 Dezibel auf beiden Ohren. Beim Turnier dürfen keine Hilfsmittel wie Hörgeräte verwendet werden“, sagt er. So käme es beim Abschlag nicht auf das Gehör, sondern auf das Sehen und das Gefühl an. Außerdem arbeite man mehr virtuell, weil zum Beispiel Warnrufe nicht gehört werden. Das Zusammenspiel mit Hörenden klappe auf dem Platz aber problemlos. „Im direkten Vergleich sind Hörende auch nicht unbedingt im Vorteil“, sagt Vorndamme.

Sieben Mal DM-Mannschaftsmeister

Seit der Gründung hätten die Sportler viele Erfolge erzielt. „Unter anderem wurden wir sieben Mal Mannschaftsmeister bei der Deutschen Meisterschaft der Gehörlosen“, erzählt Jan Brandenburg. Diesen Titel gilt es nun bei der nächsten Deutschen Meisterschaft zu verteidigen, die Ende Juni 2021 im hessischen Bad Orb stattfinden soll. Sie hoffen, dass sie zumindest bei dieser Meisterschaft antreten können.