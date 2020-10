Mit QR-Code durch die Geschichte reisen

Heimatverein installiert Schilder an 18 Denkmälern in Enger – multimediales Erlebnis

Enger (WB). Läutende Glocken der Stiftskirche, eine Klingel, wie sie einst bei der Abfahrt der Kleinbahn aus Enger ertönte: Wer die QR-Codes an den 18 Denkmälern in der Widukind-Stadt mit seinem Smartphone einscannt, der begibt sich auf die Reise in die Vergangenheit – auf einen „Horchgang“, wie ihn der Heimatverein Enger bezeichnet.