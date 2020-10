Auch Mitarbeiter verschiedener Tätigkeitsbereiche der Stadt Enger trafen sich um 8 Uhr auf dem Bauhof, um für einige Stunden die Arbeit ruhen zu lassen und Druck für die dritte Verhandlungsrunde der insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen am 22. und 23. Oktober aufzubauen.

Nur 28 der 160 städtischen Angestellten seien organisiert, erklärt Personalratsvorsitzender Marko Ellerbrock, die meisten davon gehörten den unteren Lohngruppen an. „Aber wir kämpfen natürlich für alle Beschäftigten“, betont der Bauhofmitarbeiter.

Schlechte Streik-Basis

Die Corona-Krise liefert den Beschäftigten nicht nur eine schlechte Basis für ihre Forderungen, sie schränkt auch den Arbeitskampf ein. Elbracht erläutert: „Wir streiken nur in kleinen, über OWL verteilten Gruppen. Großdemos, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen, sind nicht möglich.“

Die Beschäftigten fordern ein Corona-Extra in Höhe von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

3,5 Prozent mehr Geld

Das Angebot der Öffentlichen Arbeitgeber von 3,5 Prozent mehr Geld auf eine 36-monatige Laufzeit bei sechs Nullmonaten ergebe eine durchschnittliche Gehaltserhöhung von knapp einem Prozent jährlich bis zum Jahr 2023, gab Hermann Janßen, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Verdi im Bezirk Ostwestfalen-Lippe in einer Pressemitteilung an. „Das entspricht nicht einmal der Inflationsrate“, kommentiert Elbracht.

Gartenhallenbad bleibt geschlossen

Betroffen von der Arbeitsniederlegung in Enger war das Gartenhallenbad, das an diesem Tag geschlossen blieb. Das Rathaus wurde laut Fachbereichsleiterin Kerstin Ebert nur sehr sporadisch bestreikt, so dass der Betrieb ohne Verzögerungen habe laufen können.