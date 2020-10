Bereits vor zwei Jahren war das Ensemble – das es bereits seit 26 Jahren gibt – im Rahmen der Cantart-Bläserwoche zu Gast in der Widukindstadt, damals als „Very Little Big Band”. Das diesmalige „special“ im Namen war der Tatsache geschuldet, dass sich der US-amerikanische Mitbegründer und Posaunist Richard Roblee durch den arrivierten Berliner Jazzposaunisten Sören Fischer vertreten ließ.

„Richard weiß, dass Sören ihn würdig vertritt”, betonten die Ensemble-Kollegen Jürgen Hahn, der am Nachmittag bereits einen Bläserworkshop zu Stilistik und moderne Rhythmen wie Swing, Jazz, Latin und Gospel in Enger gegeben hatte, und Mathias Grabisch. Gemeinsam mit Fischer brachten sie zu Gehör, wodurch sich die „Very Little Big Band” auszeichnet: eine Genremischung aus Jazz-Standards, Dixiland, Spirituals, Swing und Eigenkompositionen.

Zum Aufwärmen legte das Trio zwei bekannte Spirituals vor: „Glory Hallelujah” und „Down by the Riverside”. Mit „One Day at a time” und „Funeral Walk” gaben die Musiker Kompositionen Roblees zum besten. Aus der Feder des Jazztrompeters und Kornettisten Jürgen Hahn stammte der „Short Talk”. „Ein klassisches New-Orleans-Stück, inspiriert durch den großen Buddy Bolden, einem der ersten Jazz-Trompeter”, leitete der Komponist selbst ein.

„Mit einem Lächeln wird alles leichter”

Auch Mathias Grabisch steuerte eigene Werke bei und bewies sowohl auf der Bassposaune als auch am Sousaphon, dass er als versierter Musiker für klangliche Experimente und Spielereien offen ist. So imitierte er bei einem Stück, das die biblische Geschichte Jonas erzählt, unter Anwendung der Zirkularatmungstechnik die gurgelnden Meereswogen, von denen Jona verschlungen wird.

Kollege Hahn hat auch das ein oder andere „Special” in petto; der Blechbläser greift zuweilen zum Mikrophon und lässt es swingen. Aus „When you’re smiling” singt er eine Strophe und erklärt: „Der Song stammt aus dem Ende der 20er Jahre, einer schweren Zeit. Er passt gerade heute auch wieder ins Geschehen, gerade für uns Musiker.“ Denn: „Mit einem Lächeln auf den Lippen wird alles leichter.”

Um den Rundumschlag der Unterhaltung und die Genrewanderung abzurunden, hatte die „Very Special Little Big Band” auch noch einen rasanten Ausreißer in die Klezmermusik mitgebracht, den Choral „Bleib bei mir” in eigenem Arrangement. „Bach’s Boys” nennt Roblee ein Stück, in dem ein typisches Bach-Motiv interpretiert wird. Was dabei am Ende herauskommt, ist „auch für uns jedes Mal wieder eine Überraschung”, kommentierte Hahn nach dem improvisierten Solo von Grabisch mit einem Lächeln.

Fazit: kleine Besetzung – große Unterhaltung und ein krönender Abschluss der diesjährigen Bläserwoche!