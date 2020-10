Enger wird ein „Heimat-Ort“

Enger (WB). Ein Großprojekt mit Strahlkraft kündigt sich an. Das Rumpelstilzchenprojekt nimmt mit dem Widukind-Museum am Literatur- und Fotografie-Projekt „Experiment Heimat“ teil, das auf Initiative des Westfälischen Literaturbüros in Unna ab dem Frühjahr 2021 in Westfalen stattfinden wird. Neun „Heimat-Orte“ werden von jeweils einem Schriftsteller und einem Fotografen besucht, die sich künstlerisch mit diesen Orten als Heimat auseinandersetzen werden.

Von Daniela Dembert