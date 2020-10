Anfang Oktober stellten sich die beiden zusammen mit 21 weiteren Talenten aus den elf WDR-Lokalzeiten mit einem kurzen Video vor. Die Geschwister musizieren gern gemeinsam und treten auf kleineren Veranstaltungen wie Familienfeiern auf.

Opa „Percy“ nominierte seine Enkel

Ihr Opa Wolfgang Oehme, der in Enger und Umgebung als Frontman der Band »Percy and the Gaolbirds« bekannt ist, hatte die Idee, die beiden bei der Talentshow anzumelden. Und damit lag er offensichtlich gar nicht so ganz falsch. Denn zumindest für die Lokalzeit Bielefeld konnten sich Elias und Zoe bereits gegen ihre Konkurrentin, ein Fußballtalent aus Herford, durchsetzen.

Dienstagabend fahren sie zusammen mit ihrem Opa „Percy“, der als Nominator coronabedingt als einzige Begleitperson mitkommen darf, nach Köln. „Der Auftritt wurde bereits im Vorfeld aufgezeichnet und wird dann in der Live-Show eingespielt“, erzählt ihre Mutter Pia Paulini.

„Photograph“ von Ed Sheeran

Die Engeraner werden mit Ed Sheerans „Photograph“ antreten. Ab 20.15 Uhr wird die Finalshow auf dem Facebook-Account des WDR im Live-Stream gezeigt. Im Verlauf der Sendung kann für den jeweiligen Favoriten abgestimmt werden. Entweder direkt im Internet oder telefonisch unter 0137/1122018. Am 30. Oktober um 21 Uhr wird das Finale noch einmal im WDR übertragen, dann kann allerdings nicht mehr gevotet werden.

Sollten Elias und Zoe die Zuschauer überzeugen können, erwartet sie ein Live-Auftritt in einer WDR-Show.