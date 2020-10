Ein spannder Blick hinter die Kamera

„Natürlich sind wir enttäuscht“, sagt Zoe. „Wir hatten uns so ins Zeug gelegt und so viele Menschen mobilisiert, uns zu unterstützen! Doch leider hat es nicht gereicht.“ „Wir gönnen es aber auch den anderen. Es waren viele gute Leute da“, ergänzt ihr Bruder.

Der Dreh

Bereits Anfang Oktober hatten sich die beiden gemeinsam mit 21 weiteren Talenten aus den Bereichen Musik, Comedy, Tanz und Akrobatik mit einem kurzen Video vorgestellt. Ihr Opa Wolfgang Oehme, bekannt als Frontman der Band »Percy and the Gaolbirds«, hatte die Idee gehabt, die beiden bei der Talentshow anzumelden. Er war dann auch coronabedingt der Einzige, der sie zum Finale nach Köln begleiten durfte.

„Es war schon interessant, in der Maske zu sitzen, interviewt zu werden und zu sehen, was so alles hinter der Kamera abläuft“, urteilt Sängerin Zoe. „Uns wurde gesagt, wann wir klatschen sollen, und während unser Video lief, wurden Zeiten hereingerufen“, erzählt sie. Das bekam der Zuschauer des Live-Streams auf dem WDR-Facebook-Account natürlich nicht mit.

Sheeran-Song

„Unser Musikbeitrag für das Finale, Ed Sheerans Song ‚Photograph‘, wurde bereits vorher in Köln aufgezeichnet und in der Live-Show eingespielt“, erklärt Gitarrist Elias. Drei Stunden hätten die Aufnahmen gedauert. „Es mussten mit zwei Kameras sechs verschiedene Perspektiven eingefangen werden.“

Von der Abstimmung der Zuschauer während des Abends haben die beiden nichts mitbekommen. „Wir erfuhren dann nur, wer der Sieger ist“, erzählt Zoe. „Wie viele Stimmen wir weniger hatten, wurde uns leider nicht gesagt.“

TV-Übertragung

Und haben die beiden jetzt Blut geleckt? „Wir könnten uns schon vorstellen, noch einmal bei einem Talent-Wettbewerb mitzumachen“, sagt Elias. „Aber nicht ganz so schnell wieder. Das Ganze war nämlich ganz schön anstrengend und zeitaufwendig.“

Wer auf Facebook nicht dabei war, kann den Auftritt der beiden am Freitag, 30. Oktober, ab 21 Uhr im WDR-Fernsehen verfolgen.