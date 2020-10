Ogawa-Müller schaltet Anwalt ein

Enger (WB/rkl). Fast ein Jahr ist es her, dass der Kultur- und Verkehrsverein Enger (KuV) in einer turbulenten Sitzung Daniela Dembert zur neuen Vorsitzenden gewählt hat. Christoph Ogawa-Müller war zuvor mit knapper Mehrheit abgewählt worden. Seine Frau Kumiko Ogawa-Müller, die lange den Arbeitskreis Kirschblütenfest geleitet hatte, trat daraufhin zurück. Nun geht Christoph Ogawa-Müller erneut an die Öffentlichkeit.

Von Westfalen-Blatt