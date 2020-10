Kritik an Ogawa-Müller

Enger (WB/rkl). Die Ausführungen des ehemaligen Vorsitzenden des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV) Enger, Christoph Ogawa-Müller, in der Donnerstags-Ausgabe dieser Zeitung haben bei der amtierenden Vorsitzenden Daniela Dembert zu Irritationen geführt. Wie sie in einer Stellungnahme schreibt, habe sie „mit Erstaunen“ die Berichte in der Tagespresse über die juristische Prüfung von Vorgängen im KuV gelesen, die seinerzeit unter der Regie des ehemaligen Vorsitzenden Christoph Ogawa-Müller abgelaufen seien.