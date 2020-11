Vorübergehendes Besuchsverbot in Engeraner Pflegeheim – Fallzahl steigt erneut

Enger (WB/bo). Nachdem sich in der Seniorenresidenz Mathilde ein Pfleger mit dem Corona-Virus infiziert hat, sind am Wochenende alle 60 Mitarbeiter und 70 Bewohner getestet worden. Zwar wurden die Ergebnisse für Sonntagabend oder Montagmorgen erwartet, aufgrund des hohen Belastung in den Laboren lagen sie aber noch nicht vor.