„Kinder brauchen soziale Kontakte“

Herr Halm, wie sehr belastet Kinder und Jugendliche die Corona-Pandemie?

Christian Gottfried Halm: Nach den Erfahrungen des Lockdowns im März dieses Jahres und angesichts der neuerlichen Einschränkungsstufen im Zusammenhang mit der zweiten Coronawelle, steigen die Belastungen für Kinder und Jugendliche in allen Lebensbereichen beobachtbar. Das Tragen der Maske im Unterricht, Einschränkungen in den Kontakten, Freunde treffen, Kontakte im Verein, runtergefahrene normale Körperberührungen, Befürchtungen vor einer weiteren Homeschooling-Phase zusammen mit dem Homeoffice der Eltern – das alles erhöht den subjektiv empfundenen Belastungsdruck mit individuellen Auswirkungen auch im seelischen Bereich.

Was macht es mit Kindern, wenn soziale Kontakte plötzlich mehr oder weniger wegbrechen?

Halm: Kinder benötigen soziale Kontakte, um Entwicklungen sozialer Kompetenzen (zum Beispiel Beziehungen gestalten können, mit komplexen Gefühlen um gehen können, mit Kritik umgehen können, den eigenen Selbstwert entwickeln können, geben und nehmen) vollziehen zu können. Wenn Kindern die Kontakte zu Gleichaltrigen über längere Zeit verwehrt werden, fehlen die notwendigen Rahmenbedingungen für das natürliche Erlernen sozialer Fähigkeiten. Weiterhin sind Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden und die psychische Gesundheit beobachtbar.

Eltern können nur bedingt kompensieren

Können Eltern das überhaupt kompensieren? Und wenn ja, wie?

Halm: Aus meiner Sicht sind Eltern nur bedingt in der Lage, fehlende soziale Kontakte zu Gleichaltrigen zu kompensieren. In gewissem Vorteil sind Kinder, die mit mehreren Geschwistern zusammenleben, da hier naturgemäß ähnliche Lernprozesse beim gemeinsamen Spiel, der Interaktion und im Beziehungsgefüge stattfinden. Eine bedingte Kompensation für Einzelkinder könnte darin bestehen, wenn Eltern sich Zeit nehmen und sich auf die kindliche Bedürfnisebene einlassen. Zum Beispiel ausgiebiges fantasiegeleitetes gemeinsames Bauen mit Lego oder anderen Materialien, Rollenspiele (mit Handpuppen, im Kaufladen, mit Playmobil) und ähnlichem; Kinder zeigen in diesen Zusammenhängen Ideenreichtum und Konstruktivität.

Und auch der Stress in den Familien, in denen sich Homeoffice und Kinderbetreuung oft parallel abspielen, ist sicher nicht zu unterschätzen.

Halm: In der Tat. Auch hier gab es während des Lockdowns im Frühjahr in vielen Familien Entwicklungen, die noch heute bei Kindern und Eltern in den Knochen sitzen und Furcht vor einer Wiederholung dieses Zustandes auslösen. Der Druck für Eltern, den Anforderungen ihrer Arbeitgeber im Homeoffice zu entsprechen, bei gleichzeitiger Beaufsichtigung des Homeschooling (hier vielfach ausschließlich eine stupide Bearbeitung von Arbeitsblättern) der Kinder, ging oftmals über ein erträgliches Limit hinaus – aus Sicht der Kinder und Jugendlichen nicht anders. Es bildeten sich Spannungsfelder aus, die häufig in handfesten Krisensituationen eskalierten. Für viele Familien zeigten sich Stärken und Schwächen wie unter einem Brennglas. Es ist zu hoffen, dass derartige Einschränkungen nicht noch einmal notwendig sind. Wenn doch, dann müsste dieser Zustand noch einmal explizit unter dem Gesichtspunkt Prophylaxe fokussiert werden.

Alle Altersgruppen betroffen

Welche Altersgruppe ist Ihrer Ansicht nach besonders betroffen? Können Jugendliche fehlende Kontakte vielleicht durch Chats oder Videotelefonie besser ausgleichen als jüngere Kinder?

Halm: Ich denke, dass jede Altersgruppe auf ihre eigene Art durch die Pandemiebedingungen betroffen ist. Die reduzierten Präsenzkontakte unter Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) können aus meiner Sicht nur oberflächlich über digitale Medien kompensiert werden. Auch in dieser Altersgruppe wirkt der direkte zwischenmenschliche Kontakt an der Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen nachhaltig mit; Peer-Gruppen spielen in dieser Altersgruppe eine wichtige Rolle. Leider gab es das Problem reduzierter persönlicher Kontakte für viele Jugendliche bereits vor Beginn der Corona-Krise, weil Kontakte vornehmlich über Online-Spiele, WhatsApp und soziale Netzwerke erfolgten. Es ist zu befürchten, dass durch die pandemiebedingten Kontakteinschränkungen die Gruppe der dominant über digitale Medien kommunizierenden Jugendlichen größer geworden ist. Insofern bin ich der Überzeugung, dass digitale Kontakte ausschließlich eine temporäre und oberflächliche Kompensation ermöglichen und der persönliche Kontakt allein unter dem Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher unersetzlich ist.

Kann man bereits Veränderungen im Verhalten der Kinder beobachten?

Halm: Viele Kinder zeigen Veränderungen in ihrem Verhalten und ihren Emotionen. Ein nicht geringer Teil der Kinder hat Ängste vor dem Corona-Virus im Speziellen, aber auch in Erweiterung Angst vor jeglicher Art von Viren und Bakterien entwickelt. Die Auswirkungen zeigen sich vielfach in Vermeidungsreaktionen (nicht mehr mit einkaufen gehen, in Extremfällen nicht mehr zur Schule gehen wollen), aus Angst in erhöhter Frequenz die Hände waschen müssen, aber auch erhöhte Angst davor, durch Corona nahestehende Menschen verlieren zu können. Je nach Charakterprägung kommt es mit innerem Rückzugsverhalten oder Selbstisolierung zu einer Häufung psychosomatischer Symptome oder zu emotionalen Reizzuständen, gegebenenfalls auch mit Phasen unkontrollierter Spannungsableitungen. Viele Kinder leben nicht mehr ihre gewohnten und Sicherheit vermittelnden Alltagsstrukturen, haben ihren Tag und Nachtrhythmus verloren und haben es schwer, wieder zurückzufinden.

Kann es passieren, dass die Kinder und Jugendliche, die jetzt besonders belastet sind, später anfälliger für eine Depression sind?

Halm: Die Frage kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden, da Ergebnisse entsprechender Langzeitstudien naturgemäß noch nicht vorliegen können. Aus heilkundlicher Sicht denke ich aber, dass die Sensibilität für die Ausbildung von psychischen Störungen mit Krankheitswert im Erwachsenenalter ihre Grundlage in aktuellen pathologischen Störungen während der Corona-Krise haben kann.

Kinder mit Förderbedarf geraten ins Hintertreffen

Wie steht es um Kinder mit Förderbedarf, geraten sie noch mehr ins Hintertreffen?

Halm: Kinder mit einem festgestellten Förderbedarf bedürfen besonderer Rahmenbedingungen, um individuelle Lernerfolge entwickeln zu können. Hierzu zählen kleine Lerngruppen, eine beziehungsorientierte Förderpädagogik, die natürlich nur über persönliche Kontakte zwischen Lehrern und Schülern gelebt werden können. Die Schulschließungen im Frühjahr ließen Kinder mit Förderbedarf entsprechend ins Hintertreffen geraten. Es verbleibt die Frage, ob diese Rückstände überhaupt wieder ausgeglichen werden können. Diese Tatsache betrifft jedoch ebenso Kinder aus bildungsfernen Familien und Kinder aus Migrationsfamilien. Für Kinder aus diesen sozialen Gruppen sind den schulischen Kontext betreffend vermehrt Prozesse einer inneren Kündigung („das schaffe ich nicht mehr…“) beobachtet worden.

Gibt es auch Positives, was diese Zeit mit sich bringt?

Halm: Ich denke an etwas absolut niedrigschwelliges: Vielleicht bringt diese Zeit die Chance einer Rückbesinnung auf das, was in unserer begrenzten Lebenszeit wirklich zählt. Mit entsprechenden Auswirkungen für Familie und erweiterte Bezugssysteme, mit Auswirkungen auf das Ausleben einer praktischen Verantwortung unseren Kindern und Jugendlichen gegenüber.

Zeit abwechslungsreich gestalten

Was raten Sie Familien? Wie können sie aus dieser tristen, einsamen Zeit das Beste machen?

Halm: Es bleibt jetzt die Ermutigung an die Eltern, Großeltern und nahen Angehörigen einer Familie, trotz aller in unserem Gespräch angeklungenen Corona-Wechsel- und Nebenwirkungen Kreativität in der Ausgestaltung eines abwechslungsreichen und zusammenhaltstiftenden Familienalltags zu entwickeln. Ich verzichte hier bewusst auf die üblicherweise folgenden Empfehlungen.