„Früh am Morgen rotieren die Gedanken“

Der zweite Lockdown trifft die Branche mit voller Wucht. Wann die angekündigten finanziellen Hilfen des Bundes fließen, ist noch ungewiss. „Ich habe gerade wieder mit meinem Steuerberater telefoniert. Er wisse noch nicht, wann die Formulare zur Beantragung kommen, geschweige denn, wann dann Geld ausgezahlt wird“, erzählt der gebürtige Italiener.

Franco Nastri-Tedeschino sieht für das Weihnachtsgeschäft schwarz. Die laufenden Kosten müssten beglichen werden, geschäftlich und privat. Mit einem Lieferanten habe er eine spätere Zahlung ausgehandelt: „Das ist noch nie vorgekommen.“

Frisch zubereitete Pizza, Pasta und Salate für sechs Euro pro Portion seien ein Angebot, mit dem die Trattoria bestenfalls laufende Kosten decke. „Ich habe die Preise günstig gemacht in der Hoffnung, dass Kunden nicht lange nachdenken, ob sie sich das bestellte Essen leisten können”, erklärt er, „aber so langsam wissen wir nicht mehr, was wir noch anbieten sollen.“

Die Qualität halten

Schwierig sei es auch, den Gästen jene Qualität zu servieren, die sie aus dem laufenden Restaurant-Betrieb gewohnt sind. „Fisch oder Steak kann man nicht zum Mitnehmen machen. Das Fleisch ist nur noch lauwarm, wenn die Kunden zu Hause sind und womöglich nicht mehr medium sondern durch“, argumentiert Nastri-Tedeschino. Das sei dann keine gute Visitenkarte für sein Restaurant. Neben der Sechs-Euro-Karte bietet er wechselnde Hausmacher-Nudel- und Hähnchengerichte.

Gerne würde er den Mitarbeitern eine finanzielle Motivationsspritze zukommen lassen, das sei aber nicht möglich. „Ich weiß nicht mal, ob es Weihnachtsgeschenke für die Kinder gibt. Meine Schwester arbeitet hier im Restaurant ohne Lohn, sie hat auch Familie.“ Schlafen könnten der dreifache Vater und seine Schwester Maria schon lange nicht mehr richtig. Sie würden in den frühen Morgenstunden wach, die Gedanken rotierten.

Hauptsache, das Personal hält durch

„Eine meiner größten Ängste ist, mein Team könnte kaputt gehen“, sagt Franco. Wenn Mitarbeiter gezwungen seien, eine andere Arbeit anzunehmen, um ausreichend zu verdienen, stünde er ohne Personal da, wenn der Betrieb wieder anrolle.

So wie Franco Nastri-Tedeschino geht es auch anderen in Enger und Spenge ansässigen Gastronomen, die derzeit mit einem Abhol- oder Lieferservice auskommen müssen. Meist sehen sich ganze Familien in ihren Existenzen bedroht. Franco Nastri-Tedeschino appelliert, auch jetzt an die örtlichen Restaurants zu denken, will man diese nach Corona noch besuchen können.