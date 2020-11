Wie Simone Lah-Schnier, Sprecherin der Polizei Herford, mitteilt, war die 40-jährige Frau mit ihrem Renault Mégane auf der Unteren Markstraße im Ortsteil Oldinghausen unterwegs, als sie während der Fahrt plötzlich feststellte, dass Qualm aus dem Motorraum austritt. „Sie stellte ihr Auto daraufhin sofort am Straßenrand ab. Nachdem sie ausgestiegen war, schlugen schon die Flammen aus dem Motorraum“, berichtet Lah-Schnier. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, habe das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen gestanden.

Brandstiftung könne in diesem Fall mit Sicherheit ausgeschlossen werden, sagt Lah-Schnier. Die Fahrerin habe sich außerdem schnell genug vom Auto entfernt und sich bei dem Brand nicht verletzt.

Die Löschgruppe Oldinghausen/Pödinghausen und der Löschzug Enger-Mitte waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. „Nach etwa eineinhalb Stunden konnten wir den Einsatzort wieder verlassen“, sagt Arnd Höpker, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Enger. Das Auto sei völlig ausgebrannt und nach dem Brand nur noch Schrott wert. Wie hoch der Sachschaden genau ist, konnte noch nicht beziffert werden.

Wie Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier erklärt, seien durch die Hitzeausbreitung ein in der Nähe geparkter Pkw sowie ein Anhänger ebenfalls leicht beschädigt worden.