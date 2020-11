Eine neue, 180 Quadratmeter große Halle mit Lastenkranarm und einer Lkw-Hebebühne, die Fahrzeuge von bis zu 25 Tonnen Gewicht wuchtet, sowie ein Lkw- und allradtauglicher Bremsstand sind hinzugekommen.

„Das ist sicher keine Investition, die sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also während meiner Berufstätigkeit, noch amortisiert. Aber ich will meinen Betrieb zukunftsfähig gestalten. Das erhöht die Chance, später jemanden zu finden, der ihn übernimmt“, erklärt Wittenborn.

Mit Eintritt in den Ruhestand den Schlüssel einfach umzudrehen und das Equipment in verschiedene Richtungen zu verkaufen, täte ihm, der sich schon im Alter von 22 Jahren selbstständig gemacht und die Werkstatt über Jahrzehnte aufgebaut hat, in der Seele weh.

Zudem geht es im Betrieb familiär zu und der Kfz-Meister fühlt sich verantwortlich für seine sieben Angestellten, will ihnen einen langfristig sicheren Arbeitsplatz schaffen.

Wittenborn hofft, aus der eigenen Mannschaft die Nachfolge sichern zu können: „Ich stelle mir vor, nach und nach Anteile der Firma abzugeben, um eine spätere komplette Übernahme zu erleichtern. Auf diese Weise tragen Mitarbeiter auch mit Verantwortung. Außerdem kann Teilhabe natürlich auch eine Form der Mitarbeiterbindung sein.“

Fertig ist der Engeraner Selbstständige mit den Bauarbeiten noch längst nicht. Unter anderem soll eine Umfahrung der Werkstatt angelegt werden, um Rangieren zu ersparen. Zusätzlicher Arbeitsplatz, der derzeit lediglich überdacht ist, wird umbaut. Durch den Anbau und seine Neuanschaffungen kann Achim Wittenborn jetzt auch TüV-Prüfungen bei Lkw, Wohnmobilen und Allradfahrzeugen vor Ort durchführen. „Der Wohnmobilmarkt boomt unheimlich. Ich erhoffe mir, dass wir uns als Werkstatt auf diesem Sektor auch etablieren können“, sagt der Firmenchef.