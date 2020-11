Kleinbrand verursacht großen Schaden in Enger

Enger (WB). -

Zu einem Küchenbrand in einem Wohnhaus Ecke Minden-Weseler-Weg/Am Rosenstock wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag gerufen. Um 15.35 Uhr ging der Alarm zu einem Kleinbrand bei der Leitstelle in Eilshausen ein.