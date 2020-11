Ein Toten-Gedenken in aller Stille

„Ich finde es trotzdem sehr wichtig, diese Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten“, sagte Bürgermeister Bernd Dumcke, der am Kriegsmahnmal auf dem Friedhof Spenge-Mitte gemeinsam mit Rainer Tiemann vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge sowie Günter Burmann und Karl-Heinz Ruwe vom Deutschen Roten Kreuz Kränze niederlegte.

„75 Jahre Frieden sind keineswegs selbstverständlich und schaut man sich in der Welt um, stellt man fest: Es hat sich nichts verändert. Überall wird versucht, Interessen mit aller Macht durchzusetzen“, mahnt das Stadtoberhaupt. Vor diesem Hintergrund sei auch die Rolle Deutschlands als Rüstungsexporteur eine scheinheilige.

Im der Kranzniederlegung vorangehenden Gottesdienst in der St. Martins-Kirche erinnerte Pastor Andreas Günther an den Weihnachtsfrieden im ersten Weltkrieg. 1914 hatten die feindlichen Truppen ihre Waffen ruhen lassen, Genussmittel miteinander getauscht, gegen einander Fußball gespielt und Frieden walten lassen. „Wo Menschen gewohnten Boden verlassen und etwas riskieren, kann Neues entstehen, hat Frieden eine Chance“, sagte Günther.

Rainer Tiemann verlas die traditionelle Rede des Bundespräsidenten zum Totengedenken an Volkstrauertag. „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt“, endete Tiemann.

Auch in Enger sind Andacht wie Feierstunde entfallen, nicht aber das Gedenken. „Es war uns wichtig, den Volkstrauertag nicht unbeachtet zu lassen“, betont Bürgermeister Thomas Meyer.

Gemeinsam mit Pastor Eckardt Koch legte das Stadtoberhaupt in aller Stille einen Kranz am Hochkreuz des Friedhofs in Enger nieder — stellvertretend für die Engeraner Bürgerinnen und Bürger. „Auch wenn wir das in diesem Jahr nur zu zweit tun, ändert das nichts an der Bedeutung dieses Tages, an dem Erinnerung und Mahnung im Vordergrund stehen“, sagte Meyer.

Die Engeraner sind froh, dass das Ritual der Kranzniederlegung auch in diesem Jahr aufrechterhalten wird, wie Pastor Koch erzählt: „Viele haben nach dem heutigen Gottesdienst zu mir gesagt, wie gut es sei, dass wir das machen.“ Noch immer gebe es auch in Enger Menschen, die Angehörige durch den zweiten Weltkrieg verloren haben, die gedenken wollen. „Und die persönlichen Erinnerungen und Erzählungen sind das Eine“, so Koch. „Aber auch das kollektive Erinnern bedeutet viel.“

So haben Pastor und Bürgermeister sich auch mit einer gemeinsamen Videoansprache an die Engeraner gewandt, um die Botschaft des Volkstrauertages auch in Pandemiezeiten ins Gedächtnis zu rufen und den Opfern des Krieges mit klaren Worten zu gedenken. Das Video ist auf der Homepage der Stadt Enger und auf dem Youtube-Kanal des Evangelischen Kirchenkreises Herford unter „Gedenken am Volkstrauertag 2020“ zu finden.