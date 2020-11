„Wir hatten in diesem Jahr so gut wie keine Einnahmen, denn alle Veranstaltungen, auf denen wir sonst Kleinigkeiten verkauft haben, sind ausgefallen“, sagt die Engeranerin, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins ist. Mit 25 Euro kann ein Grundschulkind ein Jahr lang unterstützt werden. „Derzeit sind eine Millionen Flüchtlinge in dem Land unterwegs. Diese Familien haben kein Geld und müssten unterstützt werden“, sagt Stahr. Es sei doppelt problematisch: Die Einnahmen beim Verein sind geringer als sonst, gleichzeitig ist der Bedarf in Burkina Faso deutlich größer.

Material und Arbeitszeit sponsert die Künstlerin, die seit 2010 mit Glas arbeitet. Der erste Schwung Engel war schon nach einem Tag verkauft, der nächste geht jetzt in die Geschäfte.

Die Corona-Krise macht nicht nur dem Verein zu schaffen, die Künstlerin kann ihre Werke – von Schmuck bis Dekoration – auch nicht anbieten. „Ich bin sonst auf den Märkten in der Region unterwegs und jedes Jahr in Lauscha im Thüringer Wald bei den Glasperlentagen“, erzählt die 57-Jährige.

Die Engel werden in einer Flamme bei zwischen 1000 und 2000 Grad aus zwei Sorten Glas geformt. Die feinen Flügel sind aus schillerndem Silberglas und erhalten ihr Riffel-Muster mit einer speziellen Zange. Auch nach dem Auskühlen – das dauert 15 Stunden – ist noch viel Arbeit übrig. Die kleinen Kunstwerke müssen vom Dorn gelöst, das Loch vom Trennmittel gereinigt und ein kleiner Metallstift mit Öse eingesetzt werden. Erst dann ist der Kettenanhänger fertig.

Erhältlich sind die Engel zum Preis von 5 Euro beim Juwelier Schierholz und der Bücherei Liebold in Enger sowie bei Nottelmann in Spenge.

Da in diesem Jahr keine Märkte stattfinden, hat Sabine Stahr eine kleine Ausstellung in ihrer Werkstatt in Enger vorbereitet. Wer vorbeikommen möchte, muss sich vorher bei ihr anmelden.