Enger (WB). -

Blutspenden, das kann und muss auch in Coronazeiten geschehen. Am Freitag, 20. November lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) von 16.30 bis 20 Uhr zur Blutspende in die Aula des Widukind-Gymnasiums, Tiefenbruchstraße 22.