„Die Engel haben es mir angetan“

Die Westerengeranerin Sabine Uffmann und die in Bielefeld-Schildesche wohnende Ilse Uffmann arbeiten am Torbogen eines Engelshofes, eine Besonderheit des Ravensberger Hügellandes. Gut 110 von einst 200 Engelshöfen, die zwischen 1789 und 1910 in der Region Bielefeld und dem Kreis Herford errichtet wurden, sind noch erhalten.

Seit sie vor einigen Jahren auf die bäuerlichen Anwesen mit dem besonderen Eingangsschmuck aufmerksam wurde, ist Ilse Uffmann fasziniert von den Torbögen. „Die Engel haben es mir irgendwie angetan“, sagt sie. „Wenn man die einmal bewusst irgendwo wahrgenommen hat, entdeckt man sie immer wieder.“

Bereits zum achten Mal hat die Hobbyfotografin einen Wandkalender mit Bildern von Engelshöfen gestaltet, in dem sie auch Erläuterungen zu deren Historie gibt. Die zumeist mit Blasinstrumenten ausgerüsteten kleinen Beschützer sind in die Kopfbänder unterhalb der Torbalken eingeschnitzt. Dazu finden sich Sprüche, die den Schutz des Hauses und all seiner Bewohner erbitten. Auch folgende Generationen werden in den Versen bedacht.

Der Torbalken, der in der Uffmannschen Werkstatt bearbeitet wird, gehört zu einem Bauernhaus, das Sabine Uffmanns Sohn Manuel gekauft hat. Von mehreren Farbschichten bedeckt, waren die filigranen Schnitzereien und aufwendigen Verzierungen der Versalien nicht mehr zu erkennen. Erst durch das Freilegen mit Heißluftfön und Skalpell konnten die kunstvollen Details wieder sichtbar gemacht werden.

Wie es zu der Zusammenarbeit kam? Ilse Uffmann schmunzelt. „Ich habe den Hof in der Eickumer Teichstraße besucht und bin dort auf einen jungen Mann getroffen. Dem habe ich mich vorgestellt mit den Worten: Mein Name ist Uffmann. Und er antwortete verschmitzt: Meiner auch!“

„Bei der Internetrecherche nach Engelshöfen stößt man unweigerlich auf den Namen Ilse Uffmann“, erzählt Sabine Uffmann. Daher habe ihr Sohn schon bei der ersten Begegnung gewusst, mit wem er es zu tun habe. Der Kontakt entwickelte sich und als die Bielefelderin erfuhr, dass Sabine Uffmann den Torbogen restauriert, „habe ich einfach meine Hilfe anbieten müssen“, sagt sie. Jeden Dienstag kommt die Schildskerin nach Westerenger, um das Eichenholz von Farbresten zu befreien. Es bereite ihr sehr großen Spaß, den Engelsbogen wieder aufzuhübschen. Vielleicht ein weiteres Fotomotiv!

Der nunmehr achte Engelskalender, der für das Jahr 2021 gestaltet worden ist, beinhaltet Bilder und Informationen zu drei Engeraner Höfen: dem Hof Sielmann, dem Hof Pühmeyer und dem Hof Koring.

Erhältlich ist er bei Weine und Accessoires in Enger, der Jürmker Bücherstube in Jöllenbeck und dem Biohof Meierarend in Diebrock.