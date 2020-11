Celal Keykubat hat das Gebäude aus dem Jahre 1908 gekauft und saniert nun das Ladenlokal. Im hinteren Bereich hat er einen Teil für eine kleine Wohnung abgeteilt, so dass 130 Quadratmeter bleiben. „Ich bin dabei, alles so herzurichten, dass hier zwei Läden eröffnen können“, sagt der Investor aus Vechta, der als Betriebselektriker arbeitet. Auch ein Café, eine Praxis oder eine Apotheke kann er sich als Mieter vorstellen. Auf die Idee, ausgerechnet in Enger zu investieren, kam er durch seinen Neffen, der beruflich in Enger zu tun hatte und auf das Haus aufmerksam wurde.

Keykubat hat bereits die Seitenfenster geschlossen und ist dabei, die Decke zu dämmen und an die aktuellen Brandschutzrichtlinien anzupassen. Elektrik uns Heizung werden erneuert. In der nächsten Woche kommt ein neues Schaufenster. Der Eingang wandert in die Mitte und wird so angelegt, dass von dort zwei Läden zugänglich sind.

„Ich gehe davon aus, dass die Ladenlokale Mitte Dezember bezugsfertig sind“, sagt Keykubat. Er sucht noch Mieter für die Räume. Ein Frisör, der Interesse gezeigt hatte, sei wieder abgesprungen. Der Investor ist offen für viele Idee. „Einen Imbiss möchte ich aber auf keinen Fall“, betont er. Interessierte können sich unter Telefon 0173/1445771 an ihn wenden.

Keykubat möchte Anfang des Jahres auch die Fassade sanieren. Die drei Wohnungen im Haus sollen ebenfalls renoviert werden.