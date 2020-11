Feuerwehr muss zum Sportlerheim in Enger-Dreyen ausrücken

Enger (WB) -

Zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Dreyen mussten am Donnerstagabend zu einem Einsatz ausrücken. Am Sportlerheim am Sportplatz von Rot Weiß Dreyen brannten Mülltonnen.