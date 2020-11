„Ich habe mich an Marco Lepper gewandt, weil ich eine Bühne für den Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend organisieren wollte“, berichtet Pastor Joachim Eisemann. „Dabei bot er mir an, die Weihnachtsgottesdienste doch in der Halle zu feiern. Dort hätten wir auch viel Platz und zudem ein Dach über dem Kopf.“

So plant die Gemeinde nun mit vier Gottesdiensten an Heiligabend, und zwar um 14, 15.30, 17 und 18.30 Uhr. „Je nach dem Stand der Corona-Regelungen werden wir 100 bis 150 Menschen dort unterbringen können“, sagt der Pastor. Die Gottesdienste sollen nicht länger als 40 Minuten dauern, sodass die Besucher in Ruhe wechseln können.

Natürlich würden auch alle Anwesenden registriert und die Stühle so gestellt, dass Familien zusammen sitzen können und genug Abstand zur nächsten Familie haben. Dabei soll die Anmeldung im Vorfeld helfen. Näheres dazu wird im Gemeindebrief bekannt gegeben.

Damit in der großen Halle auch weihnachtliche Stimmung aufkommt, werden Gemeindemitglieder sie zuvor schmücken. Wie die Gottesdienste genau gestaltet werden, wird Anfang Dezember besprochen. Für den Abend hat sich die Band „Cross“ angesagt. „Hoffen wir, dass die Corona-Zahlen sinken, damit wir wenigstens ‚O du fröhliche‘ singen können“, sagt Eisemann.