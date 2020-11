Schweine dürfen an die frische Luft

Das Konzept hat der Junglandwirt – er betreibt den Hof im Nebenerwerb – selbst entwickelt. „Seit fünf Jahren habe ich mir Gedanken gemacht, verschiedene besondere Schweineställe angesehen und mir daraus das rausgepickt, was zu meinen Ideen passt“, erklärt der 30-Jährige. Seit August laufen die Arbeiten, schon in der nächsten Woche sollen die ersten Ferkel in den alten Stall einziehen, der Neubau soll im Februar fertig sein.

Den Hof hat Weßling von seinen Großeltern übernommen, die den Schweinestall 2005 für ihren Nachfolger gebaut hatten.

Raus aus dem Stall, ab an die frische Luft: Hier können die Schweine ins Freie und es sich im Stroh gemütlich machen. Foto: Kathirn Weege

Der alte Trakt ist inzwischen hochmodern und bietet den Tieren mehr als den doppelten Platz, der gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ferkel kommen mit zehn Wochen an und bleiben etwa vier Monate. Dann werden sie mit einem Gewicht von 125 Kilogramm geschlachtet. Im kompletten Stall können sie sich frei bewegen, haben einen mit Stroh eingestreuten Bereich, einen mit Spalten – vor allem für die „Schweinetoilette“ – und einen überdachten Außenauslauf mit Stroh. „Wollen die Tiere an die Futterautomaten, müssen sie im Stall durch eine Schleuse. Diese wiegt und misst sie, kann sie auf Wunsch auch markieren. So kann man die Schweine kennzeichnen, die schlachtreif sind“, erklärt Weßling.

Der Neubau – eine freitragende Halle von 20 mal 45 Metern – bietet Platz für 736 Schweine. Auch sie können sich frei bewegen, haben Strohplätze, Außenbereich und für heiße Tage sogar eine Dusche. „Dann können sie sich abkühlen“, sagt Weßling, der Landwirtschaft studiert hat und als Betriebsleiter auf dem Hof Von Laer in Kirchlengern arbeitet. Seine Ställe sind so angelegt, dass er sie mit einem Trecker misten kann, das Einstreuen mit Stroh funktioniert automatisch. Einen großen Strohballen lädt Weßling dafür mit dem Trecker in eine Box, die in drei Metern Höhe über den Stall fährt und die Einstreu automatisch verteilt.

Noch XXL-Baustelle, aber im Februar sollen die ersten Ferkel in den Tierwohl-Schweinestall einziehen. Ganz links wird der Auslauf an der frischen Luft sein. Foto: Kathrin Weege

Eine Million investiert der 30-Jährige in seine Anlage. „Mir ist das Tierwohl sehr wichtig, gleichzeitig möchte ich mich zukunftsorientiert ausrichten“, erläutert Lukas Weßling, der seinen Schweinen nur eigenes Getreide füttern will.

Der Landwirt hat einen Abnahmevertrag mit Tönnies. Der große Schlachtbetrieb hat kürzlich schon einen kurzen Filmbeitrag mit dem Engeraner drehen lassen. „Ich habe bei einigen Schlachthöfen in der Region angefragt, Tönnies war der einzige, der mir die Abnahme vertraglich zugesagt hat“, sagt er. Weßlings Fleisch entspricht der Haltungsform 4, damit wird das Fleisch beim Verkauf auch gekennzeichnet. Es ist die höchste Stufe in der konventionellen Haltungsform, danach kommt Bio. Die Bio-Schweine erhalten zusätzlich biologisches Futter. „Was viele nicht wissen: 99 Prozent des verkauften Fleisches stammen immer noch aus konventioneller Herstellung“, weiß der Landwirt.